போர்க்களமான சட்டசபை.. எடப்பாடி அருகே ஓ.பன்னீர்செல்வம்! அதிமுக உறுப்பினர்கள் கூச்சல்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: சட்டசபையில் எடப்பாடி பழனிசாமி அருகே ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு இருக்கை ஒதுக்கப்பட்டதால் அதிமுக உறுப்பினர்கள் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.

கேள்வி நேரத்தை அனுமதிக்க முடியாது என பெருங்குரல் எடுத்து கத்திய அதிமுக உறுப்பினர்களை சபாநாயகர் எவ்வளவோ சமாதானம் செய்தும் அவர்கள் அதை ஏற்கவில்லை.

அதிமுக உறுப்பினர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவை முன்னவரும் மூத்த அமைச்சருமான துரைமுருகன் சபாநாயகரிடம் கேட்டுக்கொண்டார்.

புயலென நுழைந்த எடப்பாடி பழனிசாமி.. சட்டசபை கூட்டம் தொடங்கியது.. எதிர்க்கட்சி துணை தலைவர் யார்..?

English summary

AIADMK members Shouting and creating tension as the seat was allotted to O. Panneerselvam near Edappadi Palaniswami in the Tamil Nadu assembly. No matter how much the Speaker tried to pacify the AIADMK members who shouted loudly that question time would not be allowed, and they did not accept it.AIADMK leader and senior minister Durai Murugan requested the Speaker to take strict action against AIADMK members.