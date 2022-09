பள்ளி இடிந்து மாணவர்கள் படுகாயம்.. அமைச்சர் சொன்னது என்னாச்சு? திமுக அரசு மெத்தனம்.. பொங்கிய ஓபிஎஸ்!

Chennai

சென்னை : பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் கடந்த ஆண்டு உறுதி அளித்த பின்னரும், பழுதடைந்த வகுப்பறைக் கட்டடத்தின் மேற்கூரை இடிந்து மாணவர்கள் படுகாயமடைந்திருப்பதற்கு திமுக அரசின் மெத்தனப் போக்கே காரணம் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சின்னசேலம் அருகே உள்ள வி.மாமாந்தூர் கிராமத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் பழுதடைந்த கட்டடத்தில் வகுப்புகள் நடைபெற்ற நிலையில் கட்டிடத்தின் மேற்கூரை பெயர்ந்து விழுந்ததில் நான்கு பேருக்கு தலையில் காயம் ஏற்பட்ட சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், பாதுகாப்பற்ற நிலையில் உள்ள பள்ளிக் கட்டிடங்களை சீரமைத்து மாணவ, மாணவியரின் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

O.Panneerselvam has slams DMK government's laxity of students injured due to the collapse of the roof of the dilapidated classroom building even after the assurance given by the Minister of School Education last year.