நண்பன் எனக் கூறிக்கொண்டே அரசு ஊழியர்களை வஞ்சிக்காதீங்க.. தமிழக அரசுக்கு ஓபிஎஸ் வேண்டுகோள்!

சென்னை : அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படியை சரியான முறையில் வழங்கவேண்டும் என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் திமுக அரசை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

திமுக அரசு ஆட்சி பொறுப்பேற்றதிலிருந்து, கடந்த ஒன்றரை ஆண்டு காலமாக, அரசு ஊழியர்களின் நண்பன் என்று சொல்லிக் கொண்டு அரசு ஊழியர்களை வஞ்சிக்கும் செயலை மேற்கொண்டு வருகிறது என ஓ.பன்னீர்செல்வம் விமர்சித்துள்ளார்.

அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் அகவிலைப்படியை தொடர்ந்து காலந்தாழ்த்தி வழங்குவது என்பது கடும் கண்டனத்திற்குரியது என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

AIADMK coordinator O. Panneerselvam has urged DMK government to provide proper allowance to government employees. OPS has criticized DMK government for deceiving government employees by claiming to be the friend of government employees for the last one and a half years.