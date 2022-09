குரங்கு கையில் கிடைத்த பூமாலை! வந்ததே கோபம்! திமுக அரசு மீது பாய்ந்த எடப்பாடி பழனிசாமி!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: குரங்கு கையில் கிடைத்த பூமாலையை போல் திராவிட மாடல் ஆட்சியாளர்கள் தமிழக மக்களின் நலனுக்கு எதிராக செயல்பட்டு எதிர்க்கட்சியினரின் குரல்வளைகளை நெரிக்கிறார்கள் என எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் எஸ்.பி.வேலுமணி, விஜயபாஸ்கர் வீடுகளில் ரெய்டு நடக்கும் நிலையில் அவர் இந்தக் குற்றச்சாட்டை முன் வைத்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்த காட்டமான பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Edappadi Palaniswami has criticized the Dravidian model rulers as acting against the welfare of the people of Tamil Nadu and strangling the throats of the opposition parties like a flower in the hand of a monkey.