தடுத்த ஆரிய வந்தேறிகள்.. தமிழர்களை எழுத வைத்து விடியல் தந்த கருணாநிதி பேனா -கார்த்திகேய சிவசேனாபதி

சென்னை: ஆரிய வந்தேறிகள் நமது மொழி, கலாச்சாரம், பண்பாடு சாமானியருக்கான கல்வியை தடுத்து நிறுத்திய போது தமிழ் நாட்டில் உள்ள அனைவரையும் பேனா பிடித்து எழுதுவதற்கு வாய்ப்பினை வழங்கியவர் கருணாநிதி என்றும், இதுபோன்ற காரணங்களால்தான் கருணாநிதிக்கு அவர்களுக்குப் பேனா வடிவில் நினைவுச் சின்னம் எழுப்ப உள்ளதாக திமுக சுற்றுச்சூழல் அணி செயலாளர் கார்த்திகேய சிவசேனாபதி தெரிவித்து உள்ளார்.

இதுகுறித்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு இருக்கும் அவர், கலைஞரின் பேனாவிற்குச் சிலை எதற்கு என்று கேட்கும் தங்களுக்கு... மூவாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னர் தொல்காப்பியத்தை எழுதிய இந்த சமுதாயம்...

இரண்டாயிரத்து அறுநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு சங்க இலக்கியத்தை உருவாக்கிய இந்த சமுதாயம்... இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு திருக்குறளை உருவாக்கியது இந்த சமுதாயம்.

பேனா சின்னத்திற்கு எதிரான வழக்கு.. 2 துறைதான் பதில் கொடுத்திருக்கு.. ஒத்திவைத்த பசுமை தீர்ப்பாயம்!

