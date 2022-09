ஆன்லைன் ரம்மி தடை! தாமதத்திற்கு ‘இதுதான்’ காரணம்! அமைச்சர் ரகுபதி சொன்ன விளக்கம்! மக்களிடம் வரவேற்பு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : எந்த நீதிமன்றத்தாலும் ஆன்லைன் ரம்மி தடை சட்டத்தை ரத்து செய்ய முடியாது என்ற வகையில் அந்த சட்டத்தை கொண்டு வரவேண்டும் என்பது முதல்வரின் விருப்பம் எனவும், தமிழகத்தில் ஆன்லைன் ரம்மியை தடை செய்ய விரைவில் சட்டம் கொண்டுவரப்படும் என தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி கூறியுள்ள நிலையில், சமூக வலைதளங்களில் இந்த நடவடிக்கைக்கு பலரும் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

முந்தைய அதிமுக ஆட்சியில் 2020-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டது; 2021 பிப்ரவரியில் பேரவையில் சட்டம் இயற்றப்பட்டது.

அச்சட்டத்தை எதிர்த்து ஆன்லைன் சூதாட்ட நிறுவனங்கள் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், அச்சட்டம் செல்லாது என்று கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி தீர்ப்பளித்தது.

ஆன்லைன் ரம்மி தடை சட்டம் ரெடியாகிறது.. கேஸ் போட்டும் தடுக்க முடியாதபடி இருக்கும்- அமைச்சர் ரகுபதி

English summary

Tamil Nadu Law Minister Raghupathi has said that it is the wish of the Chief Minister to bring that law in such a way that no court can nullify the law banning online rummy and that a law will be brought soon to ban online rummy in Tamil Nadu.