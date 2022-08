”வளர்ச்சி தொடர வேண்டும்” தமிழக அரசுக்கு அன்புமணி திடீர் பாராட்டு.. காரணம் என்ன?

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழக அரசின் வரி வருவாய் உயர்ந்திருப்பதற்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ள அன்புமணி ராமதாஸ், கோரிக்கை ஒன்றையும் முன்வைத்துள்ளார்.

2022 ஏப்ரல் மாதம் முதல் முன் வரையிலான முதல் காலாண்டில் தமிழ்நாட்டின் வரி வருவாய் 52.3% அதிகரித்துள்ளது என அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்தார். 2021ம் ஆண்டு முதல் காலாண்டில் ரூ.22,260 கோடியாக இருந்த வரி வருவாய், இந்த ஆண்டு ரூ.33,923 கோடியாக அதிகரித்தது. இதன்மூலம் அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு நிதி பற்றாக்குறை இல்லாத மாநிலமாக மாறும் என நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தமிழக அரசுக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளதோடு, புதிய கோரிக்கை ஒன்றையும் முன்வைத்துள்ளார். தமிழக அரசின் வரி வருவாய் உயர்ந்தது குறித்து பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், 2022-23ம் நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் தமிழக அரசின் சொந்த வரிவருவாய் 52.30 சதவிகிதம் அதிகரித்திருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.

4 வயது சிறுமியை சாக்லேட் கொடுத்து சீரழித்த மிருகம்.. மனைவியையும் கைது செய்க..கொந்தளித்த அன்புமணி!

English summary

( வரி வருவாய் உயர்வு : தமிழக அரசுக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் பாராட்டு) PMK Leader Anbumani Ramadoss has expressed appreciation for the increase in tax revenue of the Tamil Nadu government and has also made a request.