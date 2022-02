திருப்பியனுப்புவது ராஜ்பவனின் மேட்டிமை.. மீண்டும் அனுப்புவது சட்டமன்ற உரிமை: வைரமுத்து

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நீட் தேர்வு விலக்கு அளிக்க கோரி தமிழக சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தை ஆளுநர் திருப்பி அனுப்பி உள்ள நிலையில், திருப்பி அனுப்புவது ராஜ்பவனில் மேட்டிமை மீண்டும் அனுப்புவது சட்டமன்றத்தின் உரிமை என கவிஞர் வைரமுத்து தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் திரையுலகில் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்கள் மூலம் ரசிகர்கள் மனதில் தனி சிம்மாசனம் போட்டு இருக்கும் கவிப்பேரரசு என கொண்டாடப்படுபவர் கவிஞர் வைரமுத்து.

அதிரடி.. டாஸ்மாக் பார்களை 6 மாதத்துக்குள் மூட வேண்டும்.. உத்தரவிட்ட சென்னை உயர்நீதிமன்றம்

கவிஞர் கண்ணதாசன் வாலி அடுத்தபடியாக தமிழ் திரையுலகில் பெரும் பான்மையான ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படுபவர். திரைப்பட பாடல்கள் மட்டுமல்லாது நாவல்கள் கவிதைத் தொகுப்புகள் மூலம் மிகவும் பிரபலமானவர் கவிஞர் வைரமுத்து.

English summary

Poet Vairamuthu has commented on his Twitter page that while the Governor has sent back the resolution passed in the Tamil Nadu Legislative Assembly seeking NEET exemption, it is the right of the Assembly to send back