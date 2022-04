பெண்களே உஷார்! இன்ஸ்டா காதல் வலை விரிக்கும் மிஸ்டர்.ரோமியோக்கள்! பெற்றோர் கண்காணிப்பு மிக அவசியம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் காதல் வலை விரித்து பெண்களை ஏமாற்றி ஆபாச வீடியோக்கள் எடுத்து பணம் பறிக்கும் கும்பல் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ள நிலையில் பெண்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என கூறியுள்ள போலீசார், பிள்ளைகளின் நடவடிக்கைகளை பெற்றோர் கண்காணிப்பது அவசியம் என வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

மனிதர்களின் வாழ்வின் ஒரு அங்கமாகவே மாறிப் போன செல்போனால் கள்ளக்காதல் சம்பவங்கள் தமிழகத்தில் நடைபெற்று வருவது சமீப காலங்களாக அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

டிக் டாக் தடை செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ், யூட்யூப், பேஸ்புக் என பல்வேறு செயலிகளில் பெண்கள் அடையாளம் தெரியாத ஆண்களுடன் டப்மாஸ் செய்து உலா வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

English summary

Police are urging women to be vigilant as the number of gangs spreading love nets and cheating on women through Instagram has increased.