பொங்கல் பண்டிகைக்கு இலவச வேட்டி, சேலை..பருத்தி நூல் வாங்க தமிழக அரசு டெண்டர்

சென்னை: பொங்கல் பண்டிகைக்கு இலவச வேட்டி, சேலை வழங்கும் திட்டத்திற்கு பருத்திநூல் வாங்க தமிழக அரசு டெண்டர் அறிவித்துள்ளது. டெண்டர் அறிவிப்பால் தைத்தறி நெசவாளர்களில் 15 ஆயிரம் பேரும், விசைத்தறி நெசவாளர்களில் 54 ஆயிரம் பேரும் பலன் அடைவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொங்கல் பண்டிகையின் போது கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் உள்ள ஏழை எளிய மக்களுக்கு வேட்டி சேலைகள் வழங்கும் திட்டம் தமிழக அரசால் 1983ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. இந்த திட்டத்தை ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகின்றது.

இலவச வேஷ்டி சேலை வழங்கும் திட்டம் ஏழை எளிய மக்களும், சேலை தயாரிக்கும் கைத்தறி நெசவாளர்களும் பயன்பெறும். இத்திட்டத்தின் மூலம் 1.8 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் பயனடைவார்கள். இலவச வேட்டி மற்றும் சேலை திட்டத்திற்கான அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் https://www.pongalsareedhoti.tn.gov.in/pdsds/ ஆகும்.

கிராமப்புற மக்களுக்கு, விவசாயத்திற்கு அடுத்தபடியாக நெசவுதான் மிகப்பெரிய தொழிலாக உள்ளது. ஏழைகள் பயன்பெறும் நோக்கில் கைத்தறி, விசைத்தறித் துறையில் அதிக வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கவும், மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்தவும், விலையில்லா சேலைகள் மற்றும் வேட்டிகள் வழங்கும் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

அதிமுக நிறுவனர் எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன் 1983ல் இலவச வேட்டி, சேலை திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார். இத்திட்டத்தின் முதன்மை நோக்கமானது சமூகத்தின் ஏழை மற்றும் பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த பிரிவினருக்கு உதவுவதாகும்.

இத்திட்டம் ஜவுளி மற்றும் கைத்தறி தொழிலில் ஏழை மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பையும் வழங்குகிறது. இத்திட்டம் கைத்தறி நெசவாளர்களின் நிலையை மேம்படுத்துவதோடு, மாநில அரசாக அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தையும் உயர்த்தும். அவர்களிடமிருந்து சேலைகள் மற்றும் வேட்டிகளை வாங்குவார்கள்.

இத்திட்டத்தின் கீழ், மாநில அரசு. பொங்கலுக்கு பயனாளிகளுக்கு சுமார் 1.8 கோடி வேட்டிகள் மற்றும் சேலைகள் விநியோகிக்கப்படும். நூலின் விலை அதிகமாகிவிட்டதால் கடந்த ஆண்டு டெண்டர் விலை சற்று அதிகமாக கோரப்பட்டது.

இந்த நிலையில் தை மாதம் பொங்கல் பண்டிகைக்கு மக்களுக்கு வழங்கப்படும் வேட்டி, சேலை திட்டத்திற்கு 1,683 மெட்ரிக் டன் பருத்திநூல் வாங்க தமிழக அரசு டெண்டர் அறிவித்துள்ளது. 1.80 கோடி பெண்கள், 1.80 கோடி ஆண்களுக்கு வேட்டி, சேலை வழங்குவதற்கான டெண்டருக்கு செப்டம்பர் 9-ம் தேதி கடைசி நாள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டெண்டர் அறிவிப்பால் தைத்தறி நெசவாளர்களில் 15 ஆயிரம் பேரும், விசைத்தறி நெசவாளர்களில் 54 ஆயிரம் பேரும் பலன் அடைவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

