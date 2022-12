ஆண்டுக்கு ரூ.20 லட்சம் லாபம்! காளான் வளர்ப்பில் அசத்துவது எப்படி? தமிழகத்தில் என்னென்ன வாய்ப்புகள்?

Chennai

சென்னை: பஞ்சாப்பை சேர்ந்த ஒருவர் காளான் வளர்ப்பில் ஈடுபட்டு ஆண்டுக்கு ரூ.18 லட்சம் முதல் ரூ.20 லட்சம் வரை லாபம் ஈட்டி வருகிறார். தொழில் செய்ய நினைக்கும் நபர்கள் மிகமிக குறைந்த முதலீட்டில் காளான் வளர்ப்பில் ஈடுபட்டு அதிக லாபம் ஈட்ட முடியும். தமிழகத்தில் இது சாத்தியமா? அரசு திட்டங்கள் என்ன? என்பது பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

தற்போதைய சூழலில் பெரும்பலானவர்கள் சுயதொழில் துவங்கி முன்னேற்றம் காண துடித்து வருகின்றனர். இருப்பினும் கூட சுயதொழிலுக்கான முதலீடு இன்றியும், முதலீடு செய்தும் கூட நஷ்டப்பட்டு சிக்கலில் சிலரும் மாட்டி கொள்கின்றனர்.

இந்த சூழ்நிலையில் தான் மிகமிக குறைந்த முதலீட்டில் ஒருவர் காளான் வளர்ப்பில் ஈடுபட்டு ஆண்டுதோறும் ரூ.18 லட்சம் முதல் ரூ.20 லட்சம் வரை லாபம் ஈட்டி வருகிறார். இது தற்போது பலருக்கும் ஊக்கமளித்துள்ளது. அவர் சாதித்தது எப்படி? என்பது பற்றிய விபரம் வருமாறு:

A person from Punjab is engaged in mushroom farming and earns between Rs 18 lakh and Rs 20 lakh per year. Individuals who want to start their own business can engage in mushroom farming with very little investment and earn high profits. How is this possible?.