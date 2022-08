அப்பா, ஒவ்வொரு நொடியும் என் இதயத்தில் இருக்கிறீர்கள்! ராஜீவ்காந்தி பிறந்தநாளில் உருகிய ராகுல்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛அப்பா, ஒவ்வொரு நொடியும் என் இதயத்தில் இருக்கிறீர்கள். நாட்டிற்காக நீங்கள் கண்ட கனவை நிறைவேற்ற நான் முயற்சிப்பேன்'' என மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியின் பிறந்தநாளில் அவரை நினைத்து மகன் ராகுல்காந்தி உருக்கமாக கூறியுள்ளார்.

இந்தியாவின் மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியின் பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ராஜீவ் காந்தியின் உருவப்படத்துக்கு காங்கிரஸ் கட்சியினர் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் தான் டெல்லி உள்ள ராஜீவ் காந்தியின் நினைவிடத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர்கள் இன்று மரியாதை செலுத்தினார்கள்.

English summary

Dad, you are in my heart every second. I will try to fulfill the dream you had for the country,'' son Rahul Gandhi said fervently while remembering late former Prime Minister Rajiv Gandhi on his birthday.