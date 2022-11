அழுத்தங்களுக்கு பணியக்கூடாது.. சாயக்கழிவு ஆலை அனுமதியை உடனே ரத்து செய்ய வேண்டும் - ராமதாஸ் ஆவேசம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பரங்கிப்பேட்டை பகுதியில் சாயக்கழிவு ஆலை அனுமதியை ரத்து செய்யவேண்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சுற்றுசூழலை சீரழிக்கும் திட்டத்திற்கு தொழில் வளர்ச்சி என்ற பெயரில் அரசின் ஆதரவை பெற சைமா முயற்சி செய்கிறது எனவும், சாயக்கழிவு அமைக்க சைமா அமைப்பு எடுக்கும் முயற்சிக்கு தமிழக அரசு ஆதரவு அளிக்கக் கூடாது எனவும் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

சைமாவின் சாயக்கழிவு ஆலைக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள அனுமதியை மத்திய, மாநில அரசுகள் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

PMK founder Ramadoss has insisted that the permission of the dye waste plant in Parangipettai area should be cancelled. Ramadoss urges that Tamil Nadu government should not support the Saima organization's attempt to set up a dye waste.