குடும்பத்தலைவிகளுக்கு ரூ.1000..கல்விக்கடன் ரத்து...ஏமாற்றிய முதல்வர் - இபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு

சென்னை: திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்னது போல கல்விக்கடன் ரத்து செய்வது பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை. அதே போல மகளிருக்கு உரிமத்தொகை ரூ.1000 வழங்கப்படுவது பற்றி எந்த அறிவிப்பும் வெளியிடாமல் நிதியமைச்சர் சாக்கு போக்கு சொல்வதாக எதிர்கட்சித்தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

2022-23ஆம் நிதியாண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையை தமிழக நிதியமைச்சர் பி.டி.ஆர் பழனிவேல் ராஜன் இன்று சட்டசபையில் தாக்கல் செய்தார்.

பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம்

அணியென்ப நாட்டிற்கிவ் வைந்து

என்ற திருக்குறளை மேற்கோள் காட்டி பட்ஜெட் உரையை வாசித்தார் நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் ராஜன்.

2014 முதல் வருவாய் பற்றாக்குறை அச்சுறுத்தும் வகையில் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த ஆண்டு அதனை மாற்றும் வகையில் இந்த அண்டு 3.8 சதவீதமாக வருவாய் பற்றாக்குறை குறையவுள்ளது என்று தமிழக நிதியமைச்சர் தனது பட்ஜெட் உரையில் குறிப்பிட்டார். 8 ஆண்டுகளுக்கு பின் அரசின் நிதி வருவாய் பற்றாகுறை குறைகிறது என்பதை நிதியமைச்சர் சுட்டிக் காட்டினார்.

