இலங்கையில் ரூ.500 கோடி மோசடி.. கடலில் தமிழ்நாட்டுக்கு தப்பிய தம்பதி! நாடு கடத்த முதல்வருக்கு கடிதம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: இலங்கையில் பொதுமக்களிடம் சுமார் ரூ.500 கோடி மதிப்பில் மோசடி செய்துவிட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு தப்பி வந்த தம்பதியின் வழக்கை ரத்து செய்து இலங்கைக்கு அனுப்ப வேண்டி முதலமைச்சருக்கு இந்திய தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அமைப்பின் மாநில துணை பொதுச்செயலாளர் முஹம்மது ஷிப்லி கடிதம் எழுதி இருக்கிறார்.

இலங்கையில் பிரிவெல்த் குளோபல் என்ற பெயரில் நிதி நிறுவனம் நடத்தி வந்த முஹம்மது ஷிஹாப் மற்றும் அவரது மனைவி ஃபாத்திமா பர்ஸானா ஆகியோர் மக்களிடம் ரூ.500 கோடி மதிப்பில் வசூலித்து மோசடி செய்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதனை அடுத்து கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு இருவரும் கடல் வழியாக இலங்கையில் இருந்து தப்பி நாகை மாவட்டம் கோடியக்கரைக்கு வந்துள்ளனர். அவர்களை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்து இருக்கின்றனர்.

அமைச்சர்களின் அறைக்கு பறந்த 'திடீர்’ போன் கால்.. 'இருக்காரா?’ டென்ஷனான ஸ்டாலின்.. ஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்டர்!

English summary

Indian Tawheed Jamaat Organization State Deputy General Secretary Muhammad Shibli has written a letter to the Cheif Minister MK Stalin requesting him to cancel the case of the couple who fled to Tamil Nadu after defrauding the public of Rs.500 crores in Sri Lanka and send them to Sri Lanka.