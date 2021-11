9 மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. 4 மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை..முழு விவரம்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை :சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடந்த 20 நாட்களுக்கும் மேலாக வடகிழக்கு பருவமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. அதிலும் சென்னையிலும், தென்கோடி மாவட்டமான கன்னியாகுமரியிலும் பேய் மழை வெளுத்து வாங்கியது.

இதனால் சென்னை நகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகள் வெள்ளத்தால் சூழப்பட்டன. நாகர்கோவில், அதன் சுற்றுப்புற பல்வேறு பகுதிகளிலும் மழை வெள்ளம் பலத்த சேதத்தை உண்டு பண்ணியது. டெல்டா மாவட்டங்கள், கொங்கு மண்டலம் என பல இடங்களிலும் நல்ல மழை கொட்டியது.

Schools and colleges in 9 districts have been closed due to heavy rains in Tamil Nadu. Holidays are left only for schools in 3 districts. Chennai Meteorological Department has issued Red Alert for 6 districts namely Thoothukudi, Tenkasi, Nellai, Ramanathapuram, Pudukottai and Nagai