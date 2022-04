சீல் வைத்த சென்னை மாநகராட்சி... ஒரே நாளில் ரூ.65.27 லட்சம் செலுத்தி திறந்த ஆல்பர்ட் தியேட்டர்

Chennai

சென்னை: பழமையான திரையரங்குகளுல் ஒன்றான எழும்பூர் ஆல்பர்ட் திரையரங்கம் சொத்து வரி செலுத்தாததால் நேற்று சீல் வைக்கப்பட்ட நிலையில், அதே நாளில் வரிபாக்கியை செலுத்தியதால் மீண்டும் திறக்கப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடந்து முடிந்து நகராட்சித் தலைவர்கள், உறுப்பினர்கள் பொறுப்பேற்றதை அடுத்து பழைய வரிபாக்கிகளை கணக்கு பார்த்ததில் மாநிலம் முழுவதும் பல ஆயிரம் கோடி கணக்கில் சொத்து வரி போன்றவை வசூலிக்கப்படாமலேயே இருந்தது தெரியவந்தது.

இதனை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு அரசு சொத்து வரியை வசூலிக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டதுடன், நிலுவையில் இருக்கும் அனைத்து வரிபாக்கிகளையும் வசூலிக்க அறிவுறுத்தியது.

One of the oldest theaters, the Egmore Albert Theater, which was sealed yesterday due to non-payment of property tax, reopened on the same day due to tax evasion: