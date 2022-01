சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் திடீர் மாற்றம்! செந்தாமரை கண்ணன் நியமனம்.. பரபர பின்னணி

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையத்தின் புதிய இயக்குனராக செந்தாமரை கண்ணன் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். ஏற்கனவே வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநராக பணியாற்றிய புவியரசன் திடீரென மற்றப்பட்டுள்ளது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி உள்ளது.

வெயில் காலம், மழை, வெள்ளம் மற்றும் புயல் போன்ற காலங்களில் வானிலையை முன்கூட்டியே கணித்து மக்களுக்கு அலர்ட் செய்யும் முக்கியமான பணியை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் செய்து வருகிறது. பெருமழை போன்ற காலங்களில் வானிலை ஆய்வு மையம் சொல்வதுதான் மக்களுக்கு வேத வாக்கு.

English summary

Senthamarai Kannan has been appointed as the new Director of the Chennai Meteorological Center. Puviarasan, who has already served as the director of the Meteorological Center, has been suddenly forgotten and has raised various questions