‛விபச்சாரியின் மகன் சூத்திரன்..’ ஆ ராசாவுக்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு.. எச் ராஜா பரபர தகவல்

சென்னை: சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசிய திமுக எம்பி ஆ ராசா மீது 15 நாளில் நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் நீதிமன்றம் செல்வோம் என பாஜகவின் எச் ராஜா கூறினார்.

நீலகிரி தொகுதி எம்பியாகவும், திமுகவின் துணை பொதுச்செயலாளராகவும் இருப்பவர் ஆ ராசா. இவர் சமீபத்திய பேசிய பேச்சு பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

இதற்கு பாஜக, அதிமுக, அமமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். தினமும் இந்த பிரச்சனை குறித்து அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

BJP's H Raja says that if action is not taken in 15 days against DMK MP A Raza who spoke in a controversial manner, he will go to court.