அரசியலில் தொடர் சறுக்கல்! கைக்கு எட்டாத அதிமுக.. ஜோதிடரின் அட்வைஸ்படி பெயரை மாற்றுகிறாரா சசிகலா?

Chennai

சென்னை: சசிகலா அரசியலில் சோபிக்க அவரது பெயரை மாற்ற வேண்டும் என்றும் அவரது திநகர் வீட்டையும் மாற்ற வேண்டும் என ஜோதிடர்கள் ஆலோசனை கூறியதாக தெரிகிறது.

சொத்து குவிப்பு வழக்கில் சிறையிலிருந்து வெளியே வந்த சசிகலா அதிமுகவை கைப்பற்ற அதிரடி காட்டக் கூடாது என்பதால் விட்டு பிடிக்கலாம் என முடிவு செய்தார். இதனால்தான் அரசியலிலிருந்து தற்காலிகமாக ஒதுங்குவதாக அறிக்கை விட்டிருந்தார்.

இதையடுத்து அதிமுகவின் சட்டசபை தேர்தல் தோல்வி, கோஷ்டி பூசல், இரு தலைமைகளுக்கிடையேயான பனிப்போர் உள்ளிட்டவைகளை பார்த்த சசிகலா, அதிமுகவை இனியும் கைப்பற்றாமல் விட்டு விட்டால் கட்சி நிலைமை மோசமாகிவிடும் என்பதால் அவர் தலையிட தொடங்கிவிட்டார்.

English summary

Sasikala is going to change her name? and also she may shift her house to somewhere as per Astrologers advice.