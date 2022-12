எதிர்க்கட்சி துணை தலைவர் அதிமுகவில் யார்? உதயநிதிக்கு இடம் எங்கே தெரியுமா? சபாநாயகர் அப்பாவு பதில்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : 2023ஆம் ஆண்டுக்கான முதல் தமிழக சட்டசபை கூட்டத் தொடர் வருகின்ற ஜனவரி 9ஆம் தேதி நடைபெறும் என சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவித்திருக்கும் நிலையில், எதிர்க் கட்சி துணை தலைவர் விவகாரம் மற்றும் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு எங்கே இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்தும் பதிலளித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டசபை கூட்டத் தொடர் இந்த ஆண்டு தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெறும் காலை 10 மணிக்கு தொடங்குகிறது. இந்தாண்டின் கூட்டத்தொடர் முதல் கூட்டத்தொடர் என்பதால் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கும் .

ஜனவரி 9ஆம் தேதி காலை 9:55 மணிக்கு ஆளுநர் ரவியை சபாநாயகர் அப்பாவு மற்றும் சட்டசபை செயலாளர் வரவேற்றபின் சபாநாயகர் இருக்கையில் அமரும் ஆளுநர் தனது உரையை தொடங்குவார். தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்ட பிறகு ஆளுநர் ரவி உரை நிகழ்த்த இருக்கிறார் .

ஜனவரி 9ம் தேதி தமிழக சட்டசபை கூட்ட தொடர்! ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்குகிறது! சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவிப்பு

English summary

While Speaker Appavu has announced that the first session of the Tamil Nadu Assembly for the year 2023 will be held on January 9, he has also responded to the matter of the Deputy Leader of the Opposition and where the seat has been reserved for the newly in charge Minister Udayanidhi Stalin.