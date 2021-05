ஆரம்பமே அதிரடி.. எனக்கு வானளாவிய அதிகாரம்லாம் இல்லைங்க.. சபாநாயகர் அப்பாவு பேச்சு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: எனக்கு வானளாவிய அதிகாரம் கிடையாது எனக் கூறியுள்ளார் தமிழக சட்டசபை சபாநாயகர் அப்பாவு.

ராதாபுரம் தொகுதியிலிருந்து திமுக சார்பில் வென்ற, அப்பாவு, சபாநாயகராக ஒருமனதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த நிலையில்தான் கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெற்று வரும் சட்டசபை கூட்டத் தொடரில் சபாநாயகராக வீற்றிருந்து அவையை வழி நடத்த ஆரம்பித்துள்ளார் அப்பாவு.

கொரோனா அறிகுறி இருந்தால் குப்புறப்படுத்து நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க - சென்னை மாநகராட்சி அறிவிப்பு

கடந்த 2016ம் ஆண்டு, சட்டசபை தேர்தலில் ராதாபுரம் தொகுதியில் 49 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்றவர் அப்பாவு. வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் இதுகுறித்து அவர் கேள்வி எழுப்பியபோது, துணை ராணுவப் படையினரால் வெளியே பிடித்து தள்ளி விடப்பட்டவர் அப்பாவு.

English summary

The Speaker of the Tamil Nadu Assembly, Appavu, has said that he does not have the power to sky high.