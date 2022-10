போற போக்குல ஓபிஎஸ் பற்ற வைத்த நெருப்பு.. எடப்பாடியிடம் பொங்கும் ’சீனியர்கள்’! புது தலைவலி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக நீண்ட காலமாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் அவரால் தற்போது பல மாவட்டங்களில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக சீனியர்கள் குடைச்சல் கொடுத்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது

அதிமுகவில் முன்னாள் முதல்வர்களான எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ,பன்னீர்செல்வம் ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக செயல்பட்டு வந்தபோதிலும் கட்சியில் அதிகாரம் யார் கையில் இருக்கிறது என்ற மோதல் காரணமாக தற்போது பல்வேறு சிக்கல்களை சந்தித்து வருகிறது அதிமுக.

ஒரு பிரதான எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட முடியவில்லை என்ற கோரிக்கையினை முன்வைத்து இரட்டை தலைமை வேண்டாம் ஒற்றைத் தலைமைதான் வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரவாளர்கள் போர்க்கொடி தூக்கிய நிலையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.

English summary

O. Panneerselvam, who has been protesting against Edappadi Palaniswami in AIADMK for a long time, is taking various actions. In this case, there are reports that the seniors are campaigning against Edappadi Palaniswami in many districts.