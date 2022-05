மொத்த திமுக பாஜகவுக்கு வரும்! கனிமொழியின் போன்! உதயநிதிக்கு ‘ப்ராண்டிங்’! மனம் திறந்த சூர்யா சிவா..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : உதயநிதியின் நண்பர்கள் என்பதற்காக அவரை சார்ந்தவர்களுக்கு பதவி கொடுக்கப்படுகிறது எனவும், திமுகவில் இருந்து மேலும் பலர் அல்ல மொத்த திமுகவும் பாஜகவுக்கு வரும் என பாஜகவில் இணைந்துள்ள திருச்சி சிவா எம்பியின் மகன் சூர்யா சிவா கூறியுள்ளார்.

திருச்சி சிவாவின் மகன் சூர்யா பாஜகவில் இணைய போவதாக கடந்த சில நாட்களாக ஊடகங்களில் தகவல் வெளியானது. பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையை சந்தித்து விரைவில் பாஜகவில் இணையவுள்ளதாக கூறப்பட்டது

பாரம்பரியமாக திமுகவில் இருந்தும், தந்தைக்கும் தனக்கும் உரிய அங்கீகாரம் கொடுக்கப்படவில்லை என்ற அதிருப்தியில் பாஜகவில் சேர சூர்யா முடிவு செய்துள்ளதாகவும், விரைவில் இணைவது உறுதி எனவும் சொல்லப்பட்டது.

Exclusive: "எங்க அப்பா மோசம்ங்க.." பாஜகவில் இணைந்ததும்.. போட்டு தாக்கிய திருச்சி சிவா மகன் சூர்யா!

English summary

Surya Siva, son of Trichy Siva MP, who has joined the BJP, has said Udhayanidhi branding in dmk , and that the entire DMK will join the BJP.