'பீஸ்ட்' முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான சிலுவைபோர்? விஜய்க்கு சாபம் கிடைக்க துவா! ‘தடா’ அப்துல் ரஹீம் அதிரடி

சென்னை : துப்பாக்கி திரைப்படத்தை தொடர்ந்து பீஸ்ட் திரைப்படமும் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக விஷத்தை கக்கி உள்ளது எனவும், நடிகர் ஜோசப் விஜய் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு இறைவனின் சாபம் கிடைக்க சிறப்பு பிரார்த்தனை (துவா) செய்யப்படும் என இந்திய தேசிய லீக் கட்சி மாநில தலைவர் தடா ஜெ அப்துல் ரஹீம் கூறியுள்ளார்.

ரசிகர்களின் பலத்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடிகர் விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் திரைப்படம் நேற்று முன்தினம் திரையரங்குகளில் வெளியானது. இந்தப் படத்தை இயக்குனர் நெல்சன் இயக்கியுள்ளார்.

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த படத்தில் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு எதிரான காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளதாகவும், இஸ்லாமியர்களை தீவிரவாதிகளாக சித்தரித்துள்ளதாக பல்வேறு இஸ்லாமிய அமைப்புகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றன.

