சர்ச்சையான ‘நட்சத்திர’ மகள்களின் திருமணம்! நிஜத்தில் கண்ணீர் விட்டு கதறிய நாயகர்கள்! யார் யார் ?

சென்னை : தமிழ் திரை உலகின் பிரபல நடிகர் ராஜ்கிரனின் வளர்ப்பு மகள் நடிகர் ஒருவரை திருமணம் செய்து கொண்ட நிலையில் அவர் தனது மகளே கிடையாது என காரசார அறிக்கையை வெளியிட்டார். தற்போது இந்த விவகாரத்தில் கடந்த ஆண்டுகளில் மகள்களின் காதல் திருமணத்தால் கண்ணீர் விட்டு கதறிய நாயகர்களின் பட்டியல் சமூக வலைதளங்களில் விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.

1980 காலகட்டங்களில் தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நாயகர்களில் ஒருவராக வளம் வந்த நடிகர் ராஜ்கிரண். நடிகர் மட்டுமல்லாது இயக்குனர், தயாரிப்பாளர் என பல முகங்களை கொண்ட இவர் நடிகர் வடிவேலுவை அறிமுகப்படுத்தியவர் ஆவார்.

நாயகனாக நடிப்பதை நிறுத்திக் கொண்ட அவர் தற்போது தந்தை தாத்தா உள்ளிட்ட குணச்சித்திர கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வருகிறார். தற்போது இவர் நடிப்பில் வெளியான விருமன் திரைப்படம் விமர்சன ரீதியாகவும் வசூல் ரீதியாகவும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. குறிப்பாக அதில் நடிகர் ராஜ்கிரனின் நடிப்பிற்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்தது.

ராஜ்கிரண் மகளோடு திருமணமா..!!?? தெளிவுபடுத்திய சீரியல் நடிகர் முனீஸ் ராஜா.. உண்மை இதுதானாம்

English summary

The adopted daughter of Tamil film world's famous actor Rajkiran has issued a scandalous statement that she is not his daughter while she is married to an actor. Currently, the list of heroes who shed tears because of their daughter's love marriage in the past years is being discussed on social media.