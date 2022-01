அப்படியே மாறிப்போன பாஜக.. "அதிமுக சிறந்த எதிர்க்கட்சி.." வாயார புகழ்ந்து பேட்டியளித்த அண்ணாமலை!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: அதிமுக வலுவான எதிர்க்கட்சியாக செயல்படுகிறது என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை புகழாரம் சூட்டியிருக்கிறார்.

பிப்ரவரி மாதம் 19ம் தேதி தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த நிலையில் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமையகத்துக்கு இன்று, அண்ணாமலை தலைமையில் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன், வானதி ஸ்ரீனிவாசன், சிபி ராதாகிருஷ்ணன், சுதாகர் ரெட்டி உள்ளிட்டோர் வருகைதந்தனர்.

அதிமுக பேச்சுவார்த்தைக் குழுவில் இடம் பெற்ற ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிச்சாமி உள்ளிட்ட சீனியர் தலைவர்களுடன் சீட் பங்கீடு பற்றி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இந்த பேச்சுவார்த்தை சுமார் 3 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக நீடித்துக் கொண்டே சென்றது.

After Nainar Nagendran slams the AIADMK now, BJP leader Annamalai praising AIADMK and says the party is doing great job as leader of opposition party.