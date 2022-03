மக்கள் நல பணியாளர்களுக்கு மீண்டும் பணி.. சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் அதிரடி அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை : அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட மக்கள் நலப் பணியாளர்களுக்கு, உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்குப் பிறகு மீண்டும் பணி வழங்கப்படும் என சட்டப்பேரவையில் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

தமிழக அரசால் பணி அமர்த்தப்பட்ட மக்கள் நலப் பணியாளர்கள் 13,500 பேர் கடந்த 2011ம் ஆண்டு திடீரென பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.

முன்னதாக, திமுக ஆட்சியில் பணியில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவதும், அதிமுக ஆட்சியில் டிஸ்மிஸ் ஆவதுமாக இந்த விவகாரம் தற்போது வரை உள்ளது.

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has said in the Assembly that the public welfare workers who were sacked during the AIADMK regime will be given jobs again after the Supreme Court verdict.