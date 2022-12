தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் பதவி! அசைக்க முடியாத இடத்தில் கே.எஸ்.அழகிரி! பரிதவிக்கும் பிரமுகர்கள்

Chennai

சென்னை: தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவரை மாற்றக்கோரி அக்கட்சியின் முக்கிய பிரமுகர்கள் பலர் பலமுறை டெல்லிக்கு படையெடுத்தும் அசைக்க முடியாத இடத்தில் இருக்கிறார் கே.எஸ்.அழகிரி.

இதற்கு காரணம் கே.எஸ்.அழகிரி தலைவரான பிறகு தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் சந்தித்த எல்லா தேர்தல்களிலும் கிடைத்த வெற்றிதானாம்.

இதனால் தான் செண்டிமெண்டாக வரும் நாடாளுமன்றத் தேர்தல் வரை அவரையே தலைவர் பதவியில் வைத்திருப்பது என கட்சி மேலிடம் முடிவெடுத்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

