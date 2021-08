ஜெயலலிதா மறைந்த பிறகு தமிழ்நாடு காணாமல் போச்சு: சட்டசபையில் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பேச்சு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஜெயலலிதா மறைந்த பிறகு தமிழ்நாட்டையே காணவில்லை, அதை மீட்டெடுக்கும் பணியில் புதிய அரசு ஈடுபட்டுள்ளது என்று, பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி சட்டசபையில் இன்று தெரிவித்தார்.

பள்ளிக் கல்வித்துறை மீதான மானிய கோரிக்கை விவாதம் சட்டசபையில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில், இன்று, அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பேசுகையில், ஜெயலலிதா தொடர்பான இந்த கருத்தை பதிவு செய்தார்.

ஜெட் வேகத்தில் கொரோனா.. 4 வாரங்கள் மிக முக்கியமானது; கவனம் தேவை.. மக்களுக்கு கேரள அரசு எச்சரிக்கை

ஏற்கனவே நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், தனது பல பேட்டிகளில், ஜெயலலிதா ஆரோக்கியமாக இருந்தவரை தமிழக நிதி நிலைமையும் நன்றாகத்தான் இருந்தது, அவர் நோய்வாய்ப்பட்ட பிறகு நிதி நிலை சரிவடையத் தொடங்கியது என்று தெரிவித்திருந்தார்.

English summary

School Education Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi told Assembly today that, the new government was engaged in the task of restoring Tamil Nadu wich was disappear after Jayalalithaa.