கொரோனாவால் தமிழக விமான நிலையங்களில் இறுகும்பிடி.. மத்திய அரசுக்கு தமிழக அரசு கடிதம்.. என்னாச்சி?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சீனாவில் பரவி வரும் பிஎப் 7 ஓமிக்ரான் மாறுபாடு கொண்ட வைரஸ் இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் தமிழக விமான நிலையங்களில் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வேண்டும் என தமிழக அரசு சார்பில் மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளது.

சீனாவில் இருந்து உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் 2019ல் பரவ துவங்கியது. இந்த கொரேனா வைரஸ் உருமாறி உருமாறி பல நாடுகளை தாக்கியது. இந்தியாவும் அதிக பாதிப்பை சந்தித்தது.

சமீபகாலமாக பல நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு குறைய தொடங்கியது. இது இந்தியாவிலும் எதிரொலித்தது. இந்நிலையில் தான் மீண்டும் சீனாவில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளத.

பிஎப்.7 வகை கொரோனா வைரஸ்.. சீனைவை போல் இந்தியாவில் வேகம் காட்டுமா? ஆதார் பூனாவல்லா சொன்ன ஆறுதல்

English summary

A letter has been written to the central government on behalf of the government of Tamil Nadu that there should be guidelines for corona testing at Tamil Nadu airports while the PF 9 omicron variant virus that is spreading in China has been detected in India.