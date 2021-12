கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பம், ரூ.50 ஆயிரம் நிதி உதவி பெறுவது எப்படி? தமிழக அரசு விளக்கம்

Chennai

சென்னை: கொரோனாவால் பலியானோர் குடும்பத்திற்கு தலா ரூ.50,000 உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டத்திற்கு தமிழக அரசு நேற்று அரசாணை வெளியிட்டது.

இந்த உதவித் தொகையை எப்படி பெறுவது என்பது தொடர்பான அறிவிப்பை அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

ஆன்லைன் மூலமாகவே, பாதிக்கப்பட்டோர்கள், நிவாரணத் தொகை கேட்டு விண்ணப்பிக்க எளிதான வழி வகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Government of Tamil Nadu yesterday announced a scheme to provide assistance of Rs. 50,000 each to the families of the victims of Corona. The government today announced how to receive the Ex-Gratia.