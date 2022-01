அதிமுக அலுவலகத்திற்கு நயினாரை விட்டு விட்டு போன அண்ணாமலை...பாஜக கேட்ட இடங்கள் கிடைக்குமா

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் கவுன்சிலர் தொகுதி வார்டு பங்கீடு தொடர்பாக அதிமுக பாஜக இடையே பேச்சுவார்த்தை அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியுள்ளது. ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக அலுவலகத்திற்கு நயினார் நாகேந்திரனை விட்டு விட்டு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் மட்டுமே வருகை வந்துள்ளனர்.

சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் 649 நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு ஒரே கட்டமாக பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி நகர்புற உள்ளாட்சித்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. வேட்புமனு தாக்கல் நேற்று முதல் தொடங்கியுள்ளது.

பிப்ரவரி 4ஆம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய கடைசி நாள். இன்னும் சில தினங்கள் மட்டுமே வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய காலக்கெடு உள்ளதால் நகர்புற உள்ளாட்சித்தேர்தல் களம் அனல் பறக்க ஆரம்பித்துள்ளது. வார்டு பங்கீடு பற்றி கூட்டணி கட்சியினருடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது. கிடைக்கும் இடங்களை வைத்துதான் வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்து அறிவிக்க வேண்டும்.

