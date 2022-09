தமிழக மதிய உணவு திட்டத்தால் குழந்தைகள் ஆரோக்கியம் சூப்பர்.. உ.பி, பீகார் நிலை பரிதாபம்! இதோ டேட்டா

Chennai

சென்னை: காலை உணவு என்பது பலருக்கும் கனவு. வேலைக்குச் செல்லும் ஆண்களே காலை உணவை உட்கொள்ளாமல் செல்வதைப் பார்க்கிறோம். பள்ளிக்குச் செல்லும் பிள்ளைகள் பலர் இதுவரை மதியச் சாப்பாட்டையே பள்ளியை எதிர்பார்த்தே செல்கிறார்கள். அவர்களுக்குக் காலை உணவு என்பது எல்லாம் பெரும்பாலும் கனவுதான்.

ஒரு மனிதனுக்கு உணவு என்பது எவ்வளவு முக்கியமோ அதைவிட முக்கியம் அது தேவையான பருவத்தில் கிடைப்பது. அதைத்தான் 'காலை உணவுத் திட்டம்' உறுதி செய்துள்ளது. குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து குறித்த கேள்விகளுக்கு மருத்துவர் சென் பாலா சில விளக்கங்களை அளித்துள்ளார்.

"பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஒருவர் நூறு வயதுவரை வாழ்கிறார் என்றால் அதில் பிரதான பங்கை வகிப்பது உணவு. அந்தக் கண்ணி அறுபடாமல் இருந்தால்தான் அவர் ஆரோக்கியமாக அவ்வளவு காலம் வாழ்ந்து வருகிறார் என்பதாக நாம் பொருள் கொள்ளலாம். இரண்டு முதல் மூன்று வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்குத் தினசரி ஆயிரம் கலோரியில் இருந்து 1400 கலோரி வரை தேவைப்படும். இந்த கலோரியின் அளவு பருவ வயதை எட்டும்போது கூடும். நம் உடலுக்கு கலோரியை தரும் கார்போஹைட்ரேட், புரதம், கொழுப்பு பேரூட்டச் சத்துக்களுடன் நுண் சத்துக்களான வைட்டமின், தாது உப்புக்களும் முக்கியம். இவை உடலுக்குச் சீராகக் கிடைக்காத போது உடல் பாதிக்கப்படும். சில நிரந்தர பாதிப்புகளையும் அது உண்டாக்கும்.

ஆகவேதான் மதிய உணவுத்திட்டம் என்பது குழந்தைப் பருவத்திற்கு மிகமிக அவசியமான திட்டம் என்கிறோம். இந்தக் குறைபாட்டை வராமல் இத்திட்டம் பெரிய உதவியைச் செய்கிறது.

காலை உணவுத் திட்டம்.. நாளொன்றுக்கு ஒரு மாணவருக்கு ரூ.12.75 செலவு.. மொத்தம் எவ்வளவு?

English summary

Tamil Nadu is ahead of other states in India in addressing malnutrition. The percentage of children in the age group of 5 to 9 years who eat at least one egg per week in Tamil Nadu is 84.6. It is 17.3% in Bihar.