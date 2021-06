'நாகர்கோவில் தமிழ்'.. 'மாணவர்களின் உற்சாகமூட்டி'.. யார் இந்த சைலேந்திர பாபு ஐபிஎஸ்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : எத்தனை வருடங்கள் எத்தனை ஊரில் வேலை பார்த்திருந்தாலும் நாகர்கோவில் தமிழின் வாடை சைலேந்திர பாபு ஐபிஎஸ்சின் ஒவ்வொரு பேச்சிலும் வெளிப்படும். தமிழகத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக நாளை பொறுப்பேற்கும் சைலேந்திரபாபு ஐபிஎஸ் சிறிதுநேரம் பேசினாலும் அவர் நாகர்கோவில்காரர் என்பதை கண்டுபிடித்துவிடலாம்.

பேச்சில் மண் வாசனையை அப்படியே வைத்திருக்கும் சைலேந்திர பாபு ஐபிஎஸ், தோற்றத்தில் மட்டுமல்ல, பணியிலும் மிடுக்கானவர். மிகவும் நேர்மையான ஐபிஎஸ் அதிகாரி என்று பெயர் எடுத்தவர். ரவுடிகள் ஒழிப்பு தொடங்கி சென்னையில் பெருவெள்ளம் ஏற்பட்ட போது களத்தில் இறங்கி பணியாற்றியது வரை இவரது பணி அபாரமானது.

மாணவர்களிடம் தொடர்ந்து தன்னம்பிக்கைகளை விதைத்து வரும் சைலேந்திர பாபு ஐபிஎஸ் யார் என்பதை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.

தமிழ்நாட்டின் புதிய டிஜிபியாக சைலேந்திர பாபு ஐ.பி.எஸ். நியமனம்

English summary

Tamil Nadu new DGP sylendra babu IPS Biography. sylendra babu IPS , who keeps the smell of mud in his speech, is smart not only in appearance but also in work. Named the most honest IPS officer. His work was immense until he started eradicating rowdies and went down to the field to work during the floods in Chennai.