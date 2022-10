போலீஸ் உயர்பதவிகளில் அரசியல் சாயம்.. அறிவாலயம்போல் செயல்படும் காவல்துறை..மீண்டும் சீண்டிய அண்ணாமலை

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாட்டு காவல்துறையின் அறிக்கைக்கு ஒவ்வொரு வரிக்கும் விரைவில் விளக்கம் அளிக்கப்படும். தற்போதைய தமிழ்நாடு காவல்துறை திமுகவின் அறிவாலயம் போன்று செயல்பட்டு வருகிறது என பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

மேலும், காவல் துறையின் உயர் பதவிகள் அரசியல் மயமாக்கப்பட்டுள்ளது வருத்தமாக இருக்கிறது. நீண்டகாலமாக தமிழக காவல்துறை சம்பாதித்த நற்பெயர் முட்டாள்தனமான அரசியல் கோமாளித்தனங்களால் தரம் தாழ்த்தப்படுகிறது எனவும் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு காவல் துறை சார்பில் அண்ணாமலையை கண்டித்து அறிக்கை வெளியான அடுத்த சில நிமிடங்களில் அண்ணாமலை இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

2017 நியாபகம் இருக்கா.. அதிமுக விரைவில் ஒன்றிணையும்.. இணைக்கும் சக்தியை கூறி அன்வர் ராஜா பரபர பேச்சு

English summary

Tamil Nadu Police report will explain each line soon. BJP President Annamalai has said that the present Tamil Nadu Police is acting like DMK's intellectual arm. Also, it is sad that the top positions of the police department have become politicized. He also said that the reputation earned by the Tamil Nadu Police for a long time is being degraded by stupid political antics.