போலீசை வசைபாடிய பேசிய பெண் வக்கீல் - யாரும் இப்படி நடந்து கொள்ள மாட்டார்கள் என கஸ்தூரி ட்வீட்

சென்னை: காவல்துறையினரை தகாத வார்த்தைகளால் பேசிய பெண் வழக்கறிஞர் மீது தொற்றை பரப்பக்கூடிய செயலில் ஈடுபடுதல், அரசின் உத்தரவை மீறுதல், அரசு ஊழியரை பணி செய்யவிடாமல் தடுத்தல், கொலை மிரட்டல் உள்ளிட்ட 7 பிரிவுகளில் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். எந்த ஒரு மதிப்பான வழக்கறிஞரும் இப்படி நடந்து கொள்ளமாட்டார்கள் என நடிகை கஸ்தூரி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று இரண்டாம் அலை படிப்படியாக குறைந்து வரும் சூழலில் தொற்று பரவலை மேலும் கட்டுக்குள்கொண்டு வரும் விதமாக முழு ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

தடையை மீறி வெளியே ஊர்சுற்றுபவர்களைப் பிடித்து காவல்துறையினர் அபராதம் விதிக்கின்றனர். சென்னை சேத்துப்பட்டு சிக்னலில் முகக் கவசம் அணியாமல் காரில் சென்ற பிரீத்தி என்ற பெண்ணை தடுத்து நிறுத்திய காவல்துறையினர் 500 ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர்.

இதையறிந்த அந்த பெண்ணின் தாயார் தனுஜா கத்துலா, மற்றொரு சொகுசு காரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து, காவல்துறையினரை கடுமையாக பேசினார்.

Police on Sunday morning booked a woman for abusing traffic happens online. Tamil Nadu names woman industrialist and transwoman for policy body. Tanuja Kanthulla and claimed to be an advocate, went viral on social media. Police took her licence, registered a case and handed over an e-challan. Actress Kasturi has posted on her Twitter page that no valued lawyer would act like this.