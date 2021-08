பொள்ளாச்சி பாலியல் வழக்கு.. சி.பி.ஐ.க்கு உதவ தமிழ்நாடு போலீஸ் ரெடி.. விரைவில் சிறப்பு அதிகாரி நியமனம்!

Chennai

சென்னை: பொள்ளாச்சி பாலியல் வழக்கு தொடர்பாக விசாரணை நடத்தும் சி.பி.ஐ.க்கு முழு உதவி வழங்க தயாராக இருப்பதாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு காவல்துறை உறுதி அளித்துள்ளது.

கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு பொள்ளாச்சியில் நடந்த பாலியல் வன்கொடுமை தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் அதிர்ச்சி அடைய செய்தது. கல்லூரி மாணவிகள், ஆசிரியைகள் உள்ளிட்ட பலரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து அதை வீடியோ எடுத்த கும்பல் மிரட்டி பணம் பறித்ததாக தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்தன.

ஒரு மாணவியை மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய முயற்சிக்கும் வீடியோவும் வெளியாகி பலரின் கண்களில் கண்ணீரை வரவழைத்தது. இந்த வழக்கில் முதற்கட்டமாக திருநாவுக்கரசு, ரிஷ்வந்த் என்கிற சபரிராஜன், வசந்தகுமார், சதீஷ், மணிவண்ணன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

English summary

The Tamil Nadu Police has assured the Chennai High Court that it is ready to provide full assistance to the CBI, which is investigating the Pollachi sex case