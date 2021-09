கே சி வீரமணி வீட்டுக்கு விரைந்து வந்த பார் கவுன்சில் முன்னாள் தலைவர் செல்வம்.. சரமாரி கேள்வி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் கே சி வீரமணி வீட்டில் நடைபெறும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை சோதனை என்பது சட்ட திட்டங்களுக்கு புறம்பாக இருப்பதாகவும், இந்த குற்றச்சாட்டை சட்டப்படி எதிர்கொள்வோம் என்று தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் முன்னாள் தலைவர் செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

வேலூர், திருப்பத்தூர், ஜோலாப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, சென்னை உள்ளிட்ட 28 இடங்களில் கேசி வீரமணி மற்றும் அவரது உறவினர் வீடுகளில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர் சோதனை நடத்தி வருகிறார்கள்.

திருத்தணி, திருச்செந்தூர், சமயபுரம் கோவில்களில் இனி 3 வேளையும் அன்னதானம் - தொடக்கி வைத்த முதல்வர்

குறிப்பாக திருப்பத்தூரில் மற்றும் ஜோலார்பேட்டை பகுதிகளில் மட்டும் சுமார் 14 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். திருப்பத்தூர் கிருஷ்ணகிரி செல்லும் சாலையில் அமைந்துள்ள ஹோட்டல் ஹில்ஸ், ஏலகிரி மலையில் அமைந்துள்ள ஹோட்டல் ஹில்ஸ், 3) ஜோலார்பேட்டை காந்தி ரோட்டில் அமைந்துள்ள கேசி வீரமணி வீடு, பழைய ஜோலார்பேட்டை நாட்றம்பள்ளி சாலையில் அமைந்துள்ள வீரமணியின் மற்றொரு வீடு ஆகியவற்றில் சோதனை நடக்கிறது.

English summary

Selvam, a former chairman of the Tamil Nadu Puducherry Bar Council, has said that the anti-corruption department raid on Minister KC Veeramani's house today is outside the legal framework and that we will face this charge legally.