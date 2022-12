16 மாவட்டங்களில் இன்று கொட்டப்போகும் கனமழை.. சென்னையில் அடுத்த 7 நாள் என்ன நிலவரம்.. முழுவிபரம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று 16 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது எனவும், சென்னையில் அடுத்த 48 மணிநேர நிலவரம் என்ன? என்பது பற்றியும் வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது. மேலும் சென்னையில் அடுத்த 7 நாள் நிலவரம் என்ன என்பது பற்றிய விபரமும் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் தான் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனையொட்டிய தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் நாளை காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக உள்ளது.

இது அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் வலுவடையக்கூடும். இது டிசம்பர் 8ல் வடதமிழகம் - புதுவை மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு ஆந்திர கடலோரப்பகுதிகளின் அருகில் நிலவக்கூடும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Chennai Meteorological Department has said that heavy rain is likely to occur in 16 districts of Tamil Nadu today. As far as Chennai is concerned, the Meteorological Department has said that light rain may occur at some places in the next 48 hours.