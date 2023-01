"எங்கு சென்றாலும் நல்லா இருக்கட்டும்" காயத்ரி ரகுராமுக்கு அண்ணாமலை வாழ்த்து!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: பாஜகவில் இருந்து வெளியேறிய காயத்ரி ரகுராம் எங்கே சென்றாலும் நன்றாக இருக்க வாழ்த்துவதாக என்று அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார். தன் மீதான விமர்சனங்களை வரவேற்பதாக கூறிய அண்ணாமலை, அவதூறுகளுக்கு பதில் கூற முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் பெண் காவலரிடம் அநாகரீகமாக நடந்துகொண்ட இரண்டு பேரை, காவல்துறை தாமதமாக கைது செய்துள்ளதாக அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார்.

அண்மை காலமாக பாஜகவில் இருந்து வெளியெறிய திருச்சி சூர்யா சிவா மற்றும் காயத்ரி ரகுராம் அடுத்தடுத்து பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை தமிழக பாஜக மீது முன்வைத்து வருகின்றனர்.

குறிப்பாக காயத்ரி ரகுராம், தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை மீது ஏராளமான குற்றச்சாட்டுகளையும், புகார்களையும் முன்வைத்து வருகிறார். தமிழக பாஜகவில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை என்று காயத்ரி ரகுராம் குற்றம்சாட்டியது பல்வேறு கேள்விகளையும் எழுப்பியது.

அண்ணாமலைக்கு தைரியம் இருந்தா என்கிட்ட பேச சொல்லுங்கள்.. ஒருமையில் கொந்தளித்த காயத்ரி ரகுராம்

English summary

Annamalai said that he wishes Gayathri Raghuram, who left the BJP, all the best wherever he goes. Annamalai, who said that he welcomes criticism on him, said that he cannot respond to slanders.