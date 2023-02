பேனா சின்னம்.. மலிவான அரசியல் செய்கிறார்கள்.. அரபிக்கடலில் சிவாஜி நினைவிடம் சரியா? கே.எஸ்.அழகிரி!

பேனா நினைவு சின்ன விவகாரத்தில் அரசியல் செய்வதாக கேஎஸ் அழகிரி விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை: அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக கடலில் அமைய உள்ள பேனா நினைவு சின்னத்தை எதிர்ப்பதாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி விமர்சித்துள்ளார். அதேபோல் மும்பை கடற்கரையில் இருந்து ஒன்றரை கிமீ தூரம் கடலுக்குள் சத்ரபதி சிவாஜி சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ள கே.எஸ்.அழகிரி, மலிவான அரசியல்வாதிகளிடம், மலிவான விமர்சனத்தைத் தான் எதிர்பார்க்க முடியும் என்று விமர்சித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் , 13 வயதில் அரசியலில் பிரவேசம் செய்து 95 வயது வரை தமிழ்ச் சமுதாயத்திற்காக அல்லும் பகலும் அயராது உழைத்த கருணாநிதிக்கு சென்னை கடற்கரையில் அமைந்துள்ள நினைவிடத்திற்கு அருகில் கடலுக்கு மத்தியில் பேனா வடிவ நினைவுச் சின்னம் அமைக்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

தமது பொது வாழ்க்கையை எழுத்து, பேச்சை அடிப்படையாகக் கொண்டு அரசியல் பணியாற்றி, தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக 5 முறை பதவி வகித்து சமூகநீதிக்காக வாழ்நாள் முழுவதும் போராடியவர். கருத்து வேறுபாடுகளைக் கடந்து தமிழக அரசியல் தலைவர்கள் நினைவைப் போற்றுகிற வகையில் நினைவுச் சின்னம் எழுப்பியவர் கலைஞர்.

Tamilnadu Congress President KS Azhagiri supports Pen Memorial in the Middle of Sea Tamil Nadu Congress leader KS Azhagiri has criticized that opposing the Pen memorial in the sea due to political vandalism. Similarly, KS Azhagiri, who has said that a statue of Chhatrapati Shivaji has been erected in the sea one and a half km from the coast of Mumbai.