மேற்கூரை இடிந்து விழுந்தது: செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனை கட்டிடம் தகுதிமிக்கதா? அதிகாரிகள் விளக்கம்

செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனை கட்டிடம் பொதுமக்கள் பயன்படுத்த தகுதி வாய்ந்ததாக உள்ளது என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

மருத்துவமனை கட்டிடத்தின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததை தொடர்ந்து அங்கு ஆய்வு செய்த அதிகாரிகள் இவ்வாறு கூறியுள்ளனர். கட்டிட விபத்தில் நல்லவேளையாக யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை.

சென்னைக்கு மிக அருகில் உள்ள மாவட்டமான செங்கல்பட்டில் அரசு தலைமை மருத்துவமனை செயல்பட்டு வருகிறது.செங்கல்பட்டு மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த மக்களும் இந்த மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகினறனர்.

