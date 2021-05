யாஸ் புயலால் மழை.. சென்னையில் இன்றும் மழைக்கு வாய்ப்பு.. காற்றழுத்தம் புயலாக மாறிவிட்டால் வெதர்மேன்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்றும் மழை பெய்ய வாய்ப்பு என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் கடந்த வியாழக்கிழமை முதல் சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருகிறது. வங்கக் கடலில் இன்று புதிய காற்றழுத்தம் உருவாகிறது.

இது புயலாக மாறும் என வானிலை மையம் தெரிவிக்கிறது. இந்த புயலுக்கு யாஸ் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

இன்று 10 மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்யும்.. அடுத்த 4 நாட்களுக்கு எப்படி.. வானிலை மையம் ரிப்போர்ட்

English summary

Tamilnadu Weatherman says that Today too KTC (Chennai) has chance of rains in some parts of the city.Rains will reduce in TN too after low forms.