வெளிநாட்டில் இருந்து சிலைகள் மீட்பு..டெல்லியில் இருந்து சென்னைக்கு வந்த சிவன்,விஷ்ணு, நடராஜர்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வெளிநாடுகளில் இருந்து மீட்கப்பட்ட 10 சாமி சிலைகள் டெல்லியிலிருந்து, ரயிலில் சென்னை வந்தன. துவாரபாலகர், நடராஜர், சிவன்- பார்வதி, குழந்தை பருவ சம்பந்தர், விஷ்ணு, ஸ்ரீதேவி சிலைகள் சென்னை வந்தடைந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பழமையான கோவில்களில் கலை நயம்மிக்க நேர்த்தியான பழமையான விலை மதிப்பற்ற கற்சிலைகளும், உலோகச் சிலைகளும் ஆயிரக்கணக்கில் உள்ளன. கடந்த காலங்களில் தமிழக கோவில்களிலிருந்து விலை மதிப்பற்ற சிலைகள் திருடப்பட்டு, வெளிநாடுகளுக்கு கடத்தப்பட்டு அங்குள்ள அருங்காட்சியகங்கள் மற்றும் கலைப் பொருள் வியாபாரிகளுக்கும் சட்டத்திற்கு புறம்பாக விற்கப்பட்டன.

இதுகுறித்து குற்ற வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, அவை சிலை தடுப்பு பிரிவினரால் புலன் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது. அத்தகைய சிலைகள் அங்குள்ள அருங்காட்சியகங்களிலும் கலைப் பொருள் சேகரிப்பாளர்களிடமும் காணக் கிடைக்கின்றன. தமிழக கோயில்களிலிருந்து கடந்த காலங்களில் திருடப்பட்ட சிலைகளை வெளிநாடுகளில் இருந்து மீட்பதற்கான முயற்சி தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது.

English summary

Ten antique idols, including bronze deities of Lord Natraja and Shiva-Parvati dated around 10-12th century, retrieved from the US and Australia following joint efforts of the ministries of culture and external affairs today return to Chennai.