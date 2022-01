18,000-ஐ நெருங்கும் பாதிப்பு.. தமிழகத்தில் மின்னல் வேகத்தில் கொரோனா.. ஆக்டிவ் கேஸ்கள் உச்சம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று 17,934 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொரோனாவுக்கு மேலும் 19 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று தொடர்ந்து நாளுக்கு நாள் இரு மடங்காக அதிகரித்து வருகிறது.

தமிழகத்தில் தற்போது கொரோனா தினசரி பாதிப்பு 18,000-ஐ நெருங்கியுள்ளது. சென்னையில் கொரோனா பரவல் வேகம் தொடர்ந்து இரட்டிப்பாகி வருகிறது. இங்கு மட்டும் 7372 பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

மோடியை விமர்சித்ததாக கூறி பல்லடம் வியாபாரி மீது போலீசார் முன்னிலையில் பாஜகவினர் கொடூர தாக்குதல்

English summary

Corona infection has been confirmed in 17,934 people in Tamil Nadu today. Another 19 people died in the corona. Corona infection in Tamil Nadu is doubling day by day