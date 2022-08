சென்னையில் குப்பைத்தொட்டியில் குழந்தை உடல்.. 'அடக்கம் செய்ய கூட காசு இல்லை'.. கண்ணீர் விட்ட தந்தை

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: அடக்கம் செய்ய பணம் இல்லாததால் இறந்து பிறந்த பச்சிளம் குழந்தையை தந்தையே குப்பைத்தொட்டியில் போட்டு சென்றுள்ள சம்பவம் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை திருவல்லிக்கேனியில் உள்ள சிஎம்கே சாலையில் சம்பவத்தன்று சணல் சாக்குப்பையில் சுற்றப்பட்ட நிலையில் ஒரு பச்சிளம் குழந்தை கிடந்தது.

மேலும் அந்த பகுதியில் சுற்றித்திருந்த சில நாய்கள் அந்த பச்சிளம் குழந்தையின் உடலை கவ்வி, குதறியபடி இழுத்துக்கொண்டிருந்தது. இதை கவனித்த அந்த வழியாக சென்ற பொதுமக்கள் பச்சிளம் குழந்தையின் உடலை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

English summary

The incident of the father putting the stillborn baby in the dustbin due to lack of money for burial has caused confusion.