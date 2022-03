இனி ஒன்லி வெஜ்..சாலையோர ஓட்டல்களில் இனி சைவம் மட்டும் தான்..அதிரடி கட்டுப்பாடுகள் விதித்த தமிழக அரசு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் அரசுப் பேருந்துகள் நிறுத்தப்படும் மோட்டல்கள் எனப்படும் சாலையோர உணவகங்களில் இனி சைவ உணவு மட்டும் தான் தயாரிக்க வேண்டும், உணவகத்தில் விற்கப்படும் அனைத்து பொருட்களும் நியாயமான விலையில் MRP இருக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு அதிரடி நிபந்தனைகளை தமிழக அரசு விதித்துள்ளது.

தென்மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னைக்கும் சென்னையிலிருந்து தென்மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் பயணிகள் பயணம் இடைவேளைக்காக சாலையோரங்களில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பயண வழி உணவகங்களில் இறங்கி வருவது வழக்கம்.

சென்னை சாலையில் மட்டுமல்லாது தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இது போன்ற உணவகங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. நீண்ட தூர பயணம் செய்யும் பயணிகள் கண்டிப்பாக உணவு அல்லது அவசர தேவைக்காக இறங்கியே ஆகவேண்டும் என்ற கட்டாயம் உள்ளதால் மோட்டல் நிர்வாகத்தினர் அராஜகம் செய்யதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

'ஹிஜாப் புர்கா' அணிந்து வர அனுமதி மறுத்ததா புதுவை அரசுப் பள்ளி? எதிர்த்து போராட்டம் ஏன்?

English summary

The Government of Tamil Nadu has imposed various actionable conditions, including the requirement that only roadside eateries, known as state buses and motels in Tamil Nadu, now serve vegetarian food and that all products sold in restaurants should be MRP at reasonable prices.