உயிரைவிட இதுதான் முக்கியமா?.. துணி, நகைக்கடைகளில் அலை அலையாக குவிந்த மக்கள்.. என்னதான் காரணம்?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை; தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் துணி மற்றும் நகைக்கடைகளில் இன்று மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக குவிந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலை தடுக்கும் பொருட்டு நாளை முதல் தீவிர லாக்டவுன் அமலுக்கு வருகிறது. மிக கடுமையான கட்டுப்பாடுகளுடன் இந்த புதிய லாக்டவுன் நாளை அமலுக்கு வருகிறது.

14 நாட்கள் ஊரடங்கை ஒன்றுமில்லாமல் செய்த ஒரு நாள் கடை திறப்பு

காய்கறி, மளிகை உள்ளிட்ட பொருட்களை வாங்க கூட நாளையில் இருந்து அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு அனுமதி கிடையாது. அத்தியாவசிய பொருட்கள் நாளையில் இருந்து மக்களின் வீடு தேடி வர உள்ளது.

English summary

The heavy crowd in Jewelry and Jewels shops as Tamilnadu goes for full lockdown from tomorrow. Many people gathered in the shops to buy new clothings for marriages.