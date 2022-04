இன்ஸ்டா ரீலில் பழக்கம்.. கள்ளக்காதலுடன் கலகல..! சொல்லியும் கேட்காத ஆத்திரத்தில் கணவன் செய்த செயல்..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழகிய நபரிடம் பேசிக்கொண்டிருந்த மனைவியை கணவன் கத்தியால் குத்தி கொலை செய்ய முயன்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சமூக வலைதளங்களில் எப்போது மூழ்கிக் கிடக்கும் பெண்கள் மற்றும் ஆண்களாக கள்ளக்காதல் கொலை சம்பவங்கள் தமிழகத்தில் அதிகரித்து வருவது சமீப காலங்களாக அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

செல்போன்களில் மூழ்கும் பெண்கள், இளைஞர்கள் சமுக வலைதளங்களான ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ஆகியவற்றில் உலாவி, தங்கள் வாழ்வையே தொலைக்கும் நிகழ்வுகளும் நடைபெறுவதைக் காணமுடிகிறது.

English summary

Wife talking to an acquaintance via Instagram in Chennai The incident in which the husband tried to stab himself to death with a knife has caused a great stir